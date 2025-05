CultSP Pro oferece curso de Produção Cultural em Carapicuíba

O CultSP Pro, programa de formação de profissionais da cultura do Governo do Estado de São Paulo, gerido pelo IDG (Instituto de Desenvolvimento e Gestão) e realizado em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está com inscrições abertas para o curso “Produção Cultural: Iniciação” em Carapicuíba. Os interessados têm até o este domingo, 1º de junho, para se inscrever através do site cultsppro.org.br.

Ministrado pela professora Sandra Campos, o curso é voltado para maiores de 16 anos e tem como objetivo introduzir os participantes aos fundamentos da produção cultural. As aulas estão programadas para os dias 21 e 22 de julho, das 9h às 18h, e serão realizadas na Oca Cultural, situada na Rua Xapuri, 600, no Jardim Colonial.

O curso tem duração de 16h, e apenas 30 vagas.