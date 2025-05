Cão farejador descobre ‘cofre’ de drogas em casa no Rio Pequeno (SP)

Um cão farejador da Polícia Militar, o pastor belga malinois Machi, foi fundamental para a descoberta de um “cofre” utilizado para armazenar drogas em uma casa no bairro Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo. A apreensão, que totalizou 156 quilos de diversos entorpecentes, ocorreu na quarta-feira (28).

Equipes da Força Tática, com apoio do Canil do 5° Batalhão de Policiamento de Choque (BPChq), realizavam patrulhamento em uma viela conhecida por ocorrências de tráfico de drogas quando Machi apresentou uma mudança de comportamento. Os policiais adentraram uma casa que estava aberta e sem moradores. Inicialmente, nada de ilícito foi encontrado, mas a insistência do cão em indicar uma parede levou à descoberta de uma passagem secreta.

O acesso ao compartimento oculto era protegido por uma fechadura eletrônica. No interior do “cofre”, os policiais encontraram 156 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína, crack, MD, LSD e ecstasy, parte delas já embaladas para venda.

Os entorpecentes foram apreendidos e a perícia foi acionada ao local. O caso foi registrado como tráfico de drogas no 93° Distrito Policial, no Jaguaré, que prossegue com as investigações para identificar os responsáveis pelo esquema. A ocorrência foi divulgada pela Assessoria de Imprensa e Comunicação da Secretaria da Segurança Pública na quinta-feira, 29 de maio de 2025.