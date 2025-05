CultSP Pro oferece curso gratuito de gestão, políticas e direitos culturais em Osasco

O programa CultSP Pro, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo em parceria com a Prefeitura de Osasco e a Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, está com inscrições abertas para o curso presencial gratuito “Gestão, Políticas e Direitos Culturais” em Osasco. A formação é voltada para profissionais da cultura, participantes de projetos culturais ou interessados em atuar na área, oferecendo qualificação e oportunidade de networking.

Ministrado por Adriano José, o curso acontecerá de 9 a 25 de junho, às segundas e quartas-feiras (e uma terça-feira), das 19h às 22h. São 18h/aula no total e 30 vagas disponíveis. As aulas serão realizadas no Espaço Cultural Grande Otelo, localizado na Rua Dimitri Sensaud de Lavoud, 100, Vila Campesina.

Os interessados devem se inscrever até o dia 1º de junho através do site oficial cultsppro.org.br. O curso visa fornecer conteúdo teórico e prático, além de fortalecer a atuação dos profissionais no território.