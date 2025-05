Linhas de ônibus que ligam Itapevi a Embu das Artes terão trajeto estendido até a Rodoviária

Uma novidade no transporte intermunicipal beneficiará os passageiros que utilizam as linhas entre Itapevi e Embu das Artes. A partir deste sábado, 31 de maio, as linhas 489TRO e 815TRO (Itapevi/Centro – Embu das Artes/Centro via Estrada da Colina e Estrada da Represinha) terão seu itinerário estendido até a Rodoviária de Embu das Artes.

A mudança visa proporcionar uma viagem mais prática aos usuários, conectando-os diretamente ao terminal rodoviário, que oferece partidas para diversas regiões do Brasil, como Sul e Nordeste, além de destinos como Rio de Janeiro. A rodoviária também conta com linhas internacionais para cidades como Buenos Aires (Argentina) e Santiago (Chile). Com essa alteração, moradores de Itapevi e arredores não precisarão mais se deslocar até a Rodoviária do Tietê, em São Paulo, para embarcar para esses locais.

A facilidade também se estende para aqueles que desejam realizar passeios, compras e visitas na cidade de Embu das Artes. Os horários atualizados das linhas poderão ser consultados através do aplicativo oficial da EMTU ou pelo Cittamobi.