Danilo Gentili leva stand-up “Os que não foram convidados” a Osasco com elenco inusitado

O humorista Danilo Gentili chega a Osasco com seu novo espetáculo de stand-up comedy, “Danilo Gentili e os que não foram Convidados”. A apresentação está marcada para o dia 16 de maio (sexta-feira), às 21h, no Teatro Aspro, localizado na Rua Joaquim Dias de Oliveira, 22 – Remédios.

O show conta com um elenco pra lá de inusitado: além de Gentili, sobem ao palco Diguinho Coruja, Palhaço Amendoim e Bruno Lambert. O nome do espetáculo brinca com o fato de que os colegas de palco não foram convidados oficialmente, mas prometem arrancar risadas do público.

O Teatro Aspro de Osasco conta com acessibilidade para pessoas com deficiência e estacionamento nas proximidades.

Os ingressos podem ser adquiridos AQUI.