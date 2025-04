Prefeitura de Barueri realiza reforma na Emef Renato Rosa, no Jardim do Líbano

A Prefeitura de Barueri está reformando a Emef Professor Renato Rosa, localizada no Jardim do Líbano, região do Votupoca. A unidade, que atende cerca de 1.300 alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, está passando por uma série de melhorias estruturais com previsão de conclusão até setembro de 2025, de acordo com a administração.

Entre as principais melhorias estão a pintura interna e externa, revisão das instalações elétricas e hidráulicas, manutenção de forros e revestimentos, e substituição do piso em diversas áreas.

A reforma também inclui adequações para acessibilidade, como instalação de mapa tátil e alertas direcionais em escadas e elevadores. O projeto contempla ainda a revisão da cozinha, passarela de acesso à piscina e reforço nos sistemas de segurança, como corrimãos e guarda-corpos.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa faz parte do compromisso da atual gestão com a valorização da educação pública e a modernização da rede municipal de ensino. A ação integra um pacote de investimentos em infraestrutura escolar em diferentes regiões de Barueri.