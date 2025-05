Datena pede para sair do SBT antes de completar seis meses no comando do “Tá na Hora”

Datena pede para sair do SBT antes de completar seis meses no...

O apresentador José Luiz Datena solicitou a rescisão de seu contrato com o SBT, emissora sediada em Osasco, menos de seis meses após sua estreia no programa “Tá Na Hora”. Em comunicado oficial, o SBT confirmou a saída e deu sua versão dos fatos.

“O apresentador José Luiz Datena entregou ao SBT um pedido de rescisão contratual, após ser comunicado sobre mudanças na grade. Na próxima semana, a emissora apresentaria novos projetos para o âncora, que tomou uma decisão antes da oficialização. O SBT tem enorme respeito por Datena e deseja sucesso em suas futuras jornadas”, disse neste fim de semana.

A movimentação não foi totalmente inesperada para quem acompanhou o “Tá Na Hora” na última sexta-feira (2). Durante a transmissão ao vivo, Datena se despediu do público e dos colegas de trabalho, o que levantou imediatas suspeitas sobre sua permanência e alimentou rumores de uma possível demissão ou acordo de saída.

“Sempre foi o meu sonho trabalhar com o Silvio Santos e, agora, com as filhas dele, que são tão humildes e bacanas, com o mesmo DNA de humildade do Silvio Santos. Torço que a Daniela Beyruti faça do SBT cada vez maior”, afirmou.

Segundo informações apuradas pela CNN Brasil junto ao SBT, a emissora de Silvio Santos estaria avaliando a liberação imediata do apresentador ou se exigirá o cumprimento do aviso prévio de 30 dias.

Embora Datena já tenha sinalizado em ocasiões anteriores o desejo de deixar a televisão, sua saída repentina do SBT sugere que a aposentadoria pode não ser imediata. De acordo com informações divulgadas pelo site “TV Pop”, o jornalista e ex-narrador esportivo já estaria em conversas avançadas para fechar um novo contrato com a RedeTV!, também situada em Osasco, nos próximos dias.

Com a saída de Datena, o SBT já parece ter um nome em vista para ocupar a vaga no “Tá na Hora”. Segundo o mesmo site “TV Pop”, o escolhido seria Felipe Macedo, conhecido como “Macedão da Chinelada”, que ganharia assim uma oportunidade de maior destaque na grade da emissora.