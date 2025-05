Santana de Parnaíba oferece 20 vagas sem experiência para atendente financeiro e auxiliar de estoque

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), está divulgando 20 oportunidades de emprego na cidade. As vagas são destinadas a quem possui Ensino Médio completo e não exigem experiência prévia.

São oferecidas 10 vagas para o cargo de atendente financeiro (ID da vaga: 8376436) e 10 vagas para auxiliar de estoque (ID da vaga: 8376486). Ambas as posições são abertas para candidatos de ambos os sexos.

O salário oferecido para as duas funções é de R$ 1.546,00. O pacote de benefícios inclui Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Seguro de Vida e Vale-Alimentação.

Os interessados devem comparecer para entrevista no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) localizado na unidade do Poupatempo Fazendinha (Av. Tenente Marques, 2597, Jardim do Luar). A seleção ocorrerá nesta terça-feira, 6 de maio, às 14h.