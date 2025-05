Dia D: Itapevi terá drive thru de vacinação contra a gripe neste sábado (10)

A Prefeitura de Itapevi prepara uma grande mobilização de saúde para este sábado, 10 de maio: o Dia D de Vacinação Contra a Gripe. Em uma iniciativa para ampliar a imunização da população, a vacina estará disponível para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade, exclusivamente nesta data. A ação ocorrerá das 8h às 15h em quatro pontos estratégicos da cidade.

Uma novidade para este Dia D é a implementação do sistema drive thru no Parque da Cidade. Além da tenda montada para o atendimento de pedestres, quem for de carro poderá receber a imunização sem precisar sair do veículo, proporcionando mais comodidade e agilidade.

Além do Parque da Cidade, a vacinação ocorrerá também no terminal de ônibus no Centro, no Parque Suburbano (em frente à Escola do Futuro) e na praça Paulo França (em frente à Estação de Trem de Amador Bueno).

Para organizar o fluxo de pacientes durante o Dia D, funcionários da Secretaria de Saúde distribuirão senhas nos locais de vacinação até as 14h30. É importante que os interessados cheguem dentro deste horário para garantir o atendimento.

Para ser vacinada, a pessoa deve comparecer a um dos postos com um documento oficial que tenha foto e o CPF (como RG ou CNH). Também é necessário apresentar o cartão do SUS e a carteira de vacinação.

Vacinação continua nas UBSs de Itapevi durante a semana

Para além do Dia D, a campanha de vacinação contra a gripe segue normalmente durante a semana nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. Nestes locais, a imunização é direcionada aos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, que incluem idosos acima de 60 anos, crianças entre 6 meses e 5 anos, mulheres grávidas ou puérperas (que tiveram bebê recentemente), profissionais da educação, saúde, segurança, transporte coletivo e caminhoneiros, além de pessoas com deficiências e com doenças crônicas (comorbidades e imunossuprimidos).

O horário de atendimento nas UBSs é de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Nas unidades do Vitápolis, Parque Suburbano, Amador Bueno e Jardim Rainha, a vacinação se estende até as 18h.