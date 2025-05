Santana de Parnaíba promove 2º Encontro Empresarial para fomentar desenvolvimento econômico

A Prefeitura de Santana de Parnaíba realiza no próximo dia 21 de maio, às 9h, o 2º Encontro Empresarial de Desenvolvimento Econômico, um evento voltado para empresários e empreendedores da região. O evento será no Auditório do Centro Administrativo Bandeirantes (CAB).

Segundo a Prefeitura, o principal objetivo do encontro é fortalecer o diálogo entre o poder público e o setor produtivo e promover oportunidades de crescimento, incentivar a formação de parcerias estratégicas e estimular a inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico do município.

Empresários interessados em participar do evento devem garantir sua vaga através de inscrição prévia, disponível no link: https://forms.gle/cpqvSbvPNE3zFGnd9.

O Centro Administrativo Bandeirantes (CAB), local do evento, está situado na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 1283, no Sítio do Morro.