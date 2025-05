Dra. Rosângela traz seu “Tratamento de Choque” para Barueri nesta sexta (9)

O comediante Índio Behn e sua aclamada personagem, Doutora Rosângela, apresentam o espetáculo “Tratamento de Choque” nesta sexta-feira, 9 de maio, às 19h30, no Centro de Eventos de Barueri, localizado na Avenida Sebastião Davino dos Reis, 672.

Conhecida por sua sinceridade cortante e humor afiado, a Doutora Rosângela está de volta com um show inteiramente novo, prometendo ser a “verdadeira cura para todos os males do coração e da mente”. O público pode esperar entrar no consultório mais divertido que já viu, onde Rosângela mistura música, sarcasmo e uma boa dose de verdade, tocando diversos instrumentos e proporcionando um show à parte.

O espetáculo, livre para todos os públicos, combina humor leve e profundo, convidando a plateia a descobrir o que acontece quando a comédia, a terapia e os “maiores pensadores da humanidade” se encontram em um mesmo palco. Índio Behn, na pele da Doutora Rosângela, garante uma noite inesquecível de entretenimento e muitas gargalhadas.

Os ingressos para esta sessão de “Tratamento de Choque” estão disponíveis através da plataforma Sympla, no link: https://bileto.sympla.com.br/event/103409/d/304387/s/2075612.