Câmara de Osasco aprova R$ 77,9 milhões para nova fase de urbanização no Rochdale

O plenário da Câmara Municipal de Osasco deu um passo importante para a continuidade da transformação urbana do Jardim Rochdale, na zona Norte da cidade. Em duas votações realizadas na última terça-feira (6), os vereadores aprovaram o Projeto de Lei 40/2025, de autoria do Executivo, que autoriza o início de uma nova etapa das obras de urbanização no bairro, incluindo a construção de moradias populares.

A medida permite que a Prefeitura contrate uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal no valor de R$ 77,9 milhões. Esses recursos serão destinados à execução das obras, que integram o Programa de Aceleração de Crescimento (PAC) do governo federal, no âmbito do Programa Pró-Moradia.

Segundo o líder do governo na Câmara, vereador Délbio Teruel (União Brasil), o projeto prevê a continuidade das obras de urbanização com a canalização do chamado “braço morto” do rio Tietê e a urbanização da área adjacente. Um dos pontos cruciais da iniciativa é a remoção de 162 domicílios atualmente erguidos em palafitas, com a subsequente construção de 166 novas unidades habitacionais para essas famílias. Além disso, o projeto contempla a regularização fundiária de outras 319 moradias. “No total serão beneficiadas 481 famílias”, explicou Teruel.

O vereador também destacou que o projeto vincula os recursos para as obras ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e a necessidade de celeridade na aprovação. “A alteração precisa ser feita o mais rápido possível, porque a Caixa tem prazos”, acrescentou, referindo-se à urgência para firmar o convênio e garantir as melhorias para o Rochdale, um dos bairros mais populosos de Osasco.

O texto foi aprovado com 17 votos favoráveis durante a 23ª Sessão Ordinária e a 1ª Sessão Extraordinária de 2025, convocada para garantir o cumprimento dos prazos.