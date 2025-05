Duas escolas públicas de Osasco ganharão bibliotecas infantis pelo programa Força para Crescer

Duas escolas públicas de Osasco serão beneficiadas com a instalação de bibliotecas infantis através do programa Força para Crescer: Pontos de Leitura. A iniciativa visa transformar salas de aula em ambientes dedicados à leitura, imaginação e ao sentimento de pertencimento para alunos da Educação Infantil. As datas de inauguração em Osasco serão anunciadas nos próximos dias.

Cada biblioteca será equipada com um acervo de 400 livros de autores brasileiros, mobiliário acessível e temático, pinturas artísticas e uma ambientação especialmente pensada para o público infantil. O principal objetivo é incentivar o hábito da leitura em territórios com alta vulnerabilidade social, buscando tornar a escola um espaço de afeto e desenvolvimento.

Após a implantação, todos os materiais, incluindo livros, mobiliário e elementos artísticos, são doados permanentemente à escola. Com isso, a instituição passa a contar com uma rotina contínua de atividades culturais e pedagógicas.

O projeto “Força para Crescer: Pontos de Leitura” não se limita à entrega dos espaços físicos. Ele também oferece uma programação cultural contínua nas escolas, que inclui atividades de mediação de leitura, contação de histórias, apresentações teatrais, oficinas e programas de formação para os professores.

Os grupos artísticos envolvidos são compostos por artistas locais, com repertórios que valorizam autores brasileiros e a diversidade étnico-cultural. A curadoria prioriza ações que fortaleçam a identidade e a imaginação durante a infância.

Iniciado em agosto de 2024 no Rio de Janeiro, o programa já expandiu suas atividades para o Maranhão, inaugurando bibliotecas e realizando mais de 75 apresentações cênicas, 251 sessões de contação de histórias e 40 saídas culturais, impactando mais de 15 mil pessoas.

As informações sobre as datas e locais das inaugurações em Osasco serão divulgadas em breve nas redes sociais do programa, no perfil @leiturastransformam.

O “Força Para Crescer: Pontos de Leitura” é apresentado pelo Ministério da Cultura, Enel, Itaú e Motiva, por meio do Instituto CCR. A iniciativa é uma realização da DEDA Soluções Criativas, Quitanda Soluções Criativas e Instituto BR Arte. A produção executiva é da Cinco Elementos Produções e a consultoria executiva é da Marco Zero.