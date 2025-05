Osasco lança processo seletivo com 56 vagas para agente de saúde

A Prefeitura de Osasco abre na próxima semana o Processo Seletivo nº 002/2025, disponibilizando 56 vagas para o cargo de Agente Comunitário de Saúde. As inscrições estarão abertas a partir das 10h dessa quarta-feira, 28 de maio e seguem até as 23h59min de 9 de julho. O salário oferecido é de R$ 3.036,00 para uma jornada semanal de 40 horas.

Para concorrer, os candidatos devem possuir ensino médio completo e residir na área da comunidade em que pretendem atuar desde a data de publicação do edital do processo seletivo público (21 de maio de 2025).

As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet, através do site da Fundação VUNESP (www.vunesp.com.br), responsável pela organização e aplicação do certame. A taxa de inscrição foi fixada em R$ 67,90, devendo ser paga até o dia 10 de julho. Candidatos doadores de sangue que residam em Osasco e atendam aos critérios da Lei Municipal nº 4.790/2017 poderão solicitar isenção da taxa entre os dias 28 e 29 de maio.

O processo seletivo consistirá em uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para ser aplicada em 7 de setembro, no período da tarde. A prova terá duração de 3 horas e será composta por 40 questões de múltipla escolha, abrangendo Língua Portuguesa (10 questões), Matemática (10 questões) e Conhecimentos Específicos (20 questões). Para ser considerado habilitado, o candidato deverá obter nota igual ou superior a 50 pontos e não zerar em nenhum dos componentes da prova.

Os aprovados serão contratados sob o regime celetista (CLT) e terão direito a benefícios como cesta básica mensal e Vale Cesta de Natal. Mais informações e o edital completo podem ser consultados no site da Fundação VUNESP e na Imprensa Oficial do Município de Osasco (IOMO).