Elevador de carga despenca e deixa três mortos em condomínio na zona Oeste de SP

Três operários morreram e uma quarta pessoa precisou ser socorrida após a queda de um elevador de carga em uma obra dentro de um condomínio residencial localizado na região do Butantã, Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (19).

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 9h26 e mobilizou seis viaturas para atender a ocorrência, no condomínio Reserva Raposo, altura do km 18 da rodovia Raposo Tavares.

As vítimas fatais foram identificadas como homens de 43, 26 e 20 anos. Eles tiveram os óbitos constatados ainda no local do acidente. Uma quarta pessoa, que não estava no elevador mas presenciou a queda, passou mal e foi socorrida por populares, sendo encaminhada para um hospital.

O elevador teria despencado do 17º andar, segundo informações do G1. As causas do acidente serão investigadas. Em nota ao G1, a Prefeitura de São Paulo afirmou que a obra tem todos os alvarás necessários.

“A Subprefeitura do Butantã informa que uma equipe, em conjunto com a Defesa Civil, está a caminho do local para realizar uma vistoria na área. A Prefeitura de São Paulo lamenta as mortes”, afirmou também, em nota, a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento (SMUL).

O Visão Oeste entrou em contato com o Reserva Raposo e aguarda retorno.

*Matéria em atualização