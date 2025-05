Virada Cultural 2025 será neste final de semana com mil atrações na capital

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, promove neste final de semana (24 e 25 de maio) a Virada Cultural 2025. O evento promete ser o maior já feito. Com o tema “20 anos em 24 horas”, a celebração contará com mais de 1.000 apresentações artísticas distribuídas em centenas de espaços públicos e privados por todas as regiões da capital. Dos 21 grandes palcos, 16 estarão localizados nos bairros das zonas Sul, Leste, Norte e Oeste.

Na programação, destaque para o show do Léo Santana em São Miguel Paulista. Um palco dedicado à música gospel será montado no Largo São José do Belém, número 109-57, próximo à estação Belenzinho do metrô, na Zona Leste. A programação musical geral inclui ainda nomes como Iza, Alceu Valença, João Gomes, Péricles, Luísa Sonza, Michel Teló, Mart’nália, Diogo Nogueira, Sepultura, Xamã, Vanessa da Mata, Barões da Pisadinha, MC Hariel, Negra Li, Fresno, entre muitos outros.

Acessibilidade

Segundo a Prefeitura, a Virada Cultural 2025 será totalmente acessível, com espaços reservados para pessoas com deficiência em todos os palcos, serviços de Libras, audiodescrição e banheiros acessíveis. O aplicativo CIL fornecerá informações em Libras, e a programação contará com artistas com deficiência e produtores contratados para o evento, promovendo a inclusão.

Com expectativa de reunir mais de 4,7 milhões de pessoas, o evento ocupará ruas, praças, centros culturais, casas de cultura, bibliotecas, teatros e 21 grandes palcos. Além disso, 33 CEUs, 20 unidades do Sesc e instituições renomadas como MASP e Itaú Cultural também integram a programação. A Virada deve injetar R$ 300 milhões na economia paulistana.

Para garantir a segurança, mais de 9.900 profissionais, incluindo policiais militares, guardas civis e seguranças privados, atuarão com apoio de drones e câmeras do Smart Sampa. A mobilidade será facilitada com aumento da frota de ônibus (com gratuidade no domingo a partir da zero hora) e operação noturna do Metrô e CPTM. Treze postos médicos avançados, 60 ambulâncias e 34 UPAs 24h estarão à disposição. A limpeza contará com 1.780 agentes, e 20 unidades móveis de Direitos Humanos atuarão com o protocolo “Não se Cale”.

Viradinha

A programação infantil, a “Viradinha”, trará atrações como Patati & Patatá, Queen Live Kids, Pequeno Cidadão e O Show da Luna, além de teatro e cinema.

A programação completa está disponível no site viradasp.com.br e nas redes sociais @smculturasp.