Elevador que despencou em obra na zona oeste de SP passou por vistoria há duas semanas, diz construtora

Após o acidente que matou três operários – de 43, 26 e 20 anos – na segunda-feira (19), a construtora BRZ, responsável pela obra no complexo Reserva Raposo, zona oeste de São Paulo, informou que o local passou por vistoria das autoridades competentes. Como resultado, foi determinado o isolamento da área específica onde ocorreu o acidente, que seguirá interditada até que laudos técnicos comprovem sua segurança.

O equipamento que despencou do 17º andar, conhecido como cremalheira, foi instalado pela empresa Triumph Locadora de Equipamentos LTDA, segundo explicou a BRZ em nota ao Visão Oeste. A construtora também afirmou que o equipamento havia sido submetido à vistoria periódica pela Triumph nos dias 5 e 7 de maio.

Ainda de acordo com a construtora, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) determinou que as dez cremalheiras restantes no empreendimento da BRZ fiquem inoperantes até nova avaliação.

Nesta quarta-feira (21), a BRZ iniciou trabalhos de desobstrução e limpeza do local do acidente mediante recomendação do MTE, e planeja a retomada gradual das demais atividades da obra a partir de quinta-feira (22), com o retorno progressivo dos colaboradores.

A BRZ detalhou também o suporte prestado às famílias das vítimas: “A equipe de RH da BRZ, por meio de agência funerária contratada, deu apoio integral aos parentes das vítimas, providenciando o traslado dos corpos e dos familiares acompanhantes para suas respectivas cidades, como foi da vontade deles”.

As causas do acidente continuam sob investigação.

O Visão Oeste procurou a Triumph Locadora de Equipamentos e aguarda retorno. O espaço segue aberto.