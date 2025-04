Em Itapevi, Carlinhos prestigia show de Simone Mendes e mostra bastidores

O influenciador digital Carlinhos Maia marcou presença no show da amiga, a cantora Simone Mendes, em Itapevi, na noite deste domingo (13). Nas redes sociais, ele mostrou os bastidores da festa e teceu elogios à artista.

Carlinhos, que mora no mesmo condomínio de Simone, em Alphaville, bairro nobre entre as cidades de Barueri e Santana de Parnaíba, não resistiu e se rendeu às delícias disponíveis no camarim da artista: arroz, feijão, churrasco e maionese. “Aqui ‘nóis é raiz”, disparou Simone, nos Stories do Instagram.

O influenciador mostrou Simone nos preparativos para a apresentação em comemoração ao aniversário da cidade. Depois, Carlinhos curtiu o show e fez um desabafo: “a partir ruim do mundo da fama é que a gente só curte os shows atrás dos palcos. A parte boa é que a cantora é minha amiga”.

Carlinhos ainda foi convidado pela amiga para cantar e dançar no palco e foi muito bem recebido pelo público de Itapevi, que compareceu em peso à apresentação realizada no Parque da Cidade.