Casa do Trabalhador de Barueri tem 20 novas vagas de emprego com salários de até R$ 5 mil

Casa do Trabalhador de Barueri tem 20 novas vagas de emprego com...

A Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho de Barueri (Sict), por meio da Casa do Trabalhador, anunciou a abertura de 20 novas oportunidades de emprego que estarão disponíveis para candidatura a partir desta terça-feira (15). As vagas contemplam diferentes níveis de escolaridade e faixas salariais.

Entre as funções com vagas abertas nesta seleção, destacam-se posições como ajudante de carga e descarga, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, ajudante de serralheiro, auxiliar de logística, carregador e descarregador de caminhão, supervisor de limpeza e chefe de limpeza.

As posições disponíveis exigem formação que vai desde o Ensino Fundamental Incompleto até o Ensino Médio Completo, variando conforme os requisitos de cada função. Os salários oferecidos para estas oportunidades partem de R$ 1.518 e podem chegar até R$ 5.000.

Como se candidatar às vagas de emprego:

Interessados em concorrer às vagas devem, primeiramente, realizar ou atualizar seu cadastro no Portal do Trabalhador de Barueri. Para quem ainda não tem registro, é necessário acessar a opção “CADASTRE-SE AQUI” no portal e fazer o login utilizando uma conta gov.br. Caso o candidato não possua essa conta federal, precisará criá-la antes de prosseguir.

Além do cadastro online, os munícipes podem buscar atendimento presencial na Casa do Trabalhador. A unidade fica no Setor Amarelo do Ganha Tempo Municipal, localizado na Avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550, Jardim São Pedro, Barueri.

No local, é possível consultar as vagas, realizar a inscrição e tirar dúvidas sobre o processo. O telefone (11) 4199-1290 também está disponível para informações.