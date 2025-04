Emídio quer incluir Papa Francisco ao nome do Memorial da América Latina

O Memorial da América Latina, um dos mais importantes complexos culturais e de integração do continente, localizado na Barra Funda, em São Paulo, pode ganhar um acréscimo em seu nome. O deputado estadual Emídio de Souza (PT) apresentou um projeto de lei propondo que o espaço passe a se chamar Memorial da América Latina – Papa Francisco.

A iniciativa visa homenagear o primeiro papa nascido na América do Sul, reconhecendo sua relevância global e seus ideais. “Ao atribuir o nome de Papa Francisco ao Memorial da América Latina, o Estado de São Paulo reconhece o profundo valor cultural, político e humanista de uma das figuras mais influentes do século XXI”, justifica o deputado no texto do projeto apresentado na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp).

Emídio argumenta que os princípios defendidos pelo Papa Francisco “se coadunam com os ideais de integração latino-americana, fraternidade entre os povos e valorização da diversidade cultural que inspiraram a criação da própria Fundação Memorial da América Latina”.

O deputado reforça a importância da figura papal para além do âmbito religioso. “Sua trajetória e seu legado transcendem as fronteiras do campo religioso, tendo se consolidado como referência mundial de humildade, diálogo interreligioso, defesa da justiça social e combate à exclusão”, conclui Emídio na justificativa da proposta.

O projeto agora segue para tramitação na Alesp, onde será analisado pelas comissões pertinentes antes de ir à votação em plenário.