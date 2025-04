GCM de Itapevi acha ‘cardápio’ com QR Code e Pix em ponto de tráfico de drogas

Uma ação da Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapevi resultou em uma grande apreensão de drogas na região da Cohab, nesta quinta-feira (24). Após denúncia anônima, as equipes localizaram um ponto utilizado para o armazenamento e preparo de entorpecentes, causando um prejuízo estimado em R$ 160 mil ao crime organizado.

Ao chegarem ao endereço indicado pela denúncia, os guardas municipais não encontraram suspeitos, mas constataram a presença de uma vasta quantidade de drogas prontas para distribuição e material para embalo.

A operação retirou de circulação um volume considerável de substâncias ilícitas. No total, foram apreendidos 2.998 invólucros de cocaína; 430 gramas de pasta base de cocaína; 179 frascos pequenos de lança-perfume; 100 frascos grandes de lança-perfume; 837 pacotes de maconha; 844 unidades de Dray/Ice (droga sintética); e 22.500 eppendorfs (tubos plásticos) vazios, utilizados para embalar drogas.

Além dos entorpecentes, a GCM encontrou no local itens que indicam a organização da atividade criminosa: três balanças de precisão, uma máquina de cartão, um aparelho celular, diversas embalagens para o preparo das drogas e cinco cadernos com anotações detalhadas sobre a movimentação do tráfico. Chamou a atenção também a descoberta de um “cardápio de drogas” que incluía um QR Code para facilitar o pagamento das substâncias via Pix.

Segundo estimativas da própria Guarda Civil Municipal, o valor total das drogas apreendidas representa uma perda financeira significativa para os responsáveis pelo esquema de tráfico na região, calculado em aproximadamente R$ 160 mil.

Todo o material foi apreendido e apresentado na Delegacia de Polícia de Itapevi, onde o caso foi registrado.