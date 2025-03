Encontro de carros antigos agita Itapevi com música e gastronomia neste domingo

Itapevi se prepara para reviver a nostalgia de décadas passadas com a realização da 8ª edição do Encontro de Carros Antigos, que trará raridades automotivas para o Parque da Cidade. O evento, com entrada gratuita, será realizado neste domingo (30), das 8h às 14h, no estacionamento do Parque da Cidade.

A programação promete entreter o público com uma exposição de mais de 400 carros clássicos, música ao vivo e uma variada praça de alimentação. Esta edição do evento também faz parte das comemorações pelo aniversário da cidade.

A praça de alimentação oferecerá opções como chope artesanal, hambúrgueres, doces e outros pratos. O evento também contará com ambulâncias, banheiros químicos e segurança da Guarda Civil Municipal (GCM).

Os shows começarão às 8h e seguirão até as 13h, proporcionando um ambiente festivo e acolhedor para celebrar a cultura local e o aniversário de Itapevi.

SERVIÇO

8º Encontro de Carros Antigos de Itapevi

Quando: domingo, 30 de março, das 8h às 14h

Onde: Estacionamento do Parque da Cidade – rua Dimarães Antônio Sandei, s/nº – Cidade Saúde

Entrada gratuita