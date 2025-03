Secretaria de Saúde de Cotia realiza caravana com exames gratuitos para mulheres

A Secretaria de Saúde de Cotia promove a partir desta quinta-feira (27) a “Caravana Saúde em Movimento”, uma ação itinerante que oferecerá exames gratuitos de ultrassom transvaginal e de mamas, além de mamografia, em uma carreta adaptada. Os exames serão realizados nos dias 27, 28, 29 de março e 3, 4 e 5 de abril.

O laboratório móvel estará estacionado em frente à Prefeitura, na Avenida Professor Manoel José Pedroso, 1347, Jardim Nomura. A iniciativa faz parte das ações da secretaria em celebração ao mês do Dia Internacional da Mulher, visando facilitar o acesso a exames preventivos importantes para a saúde feminina.

Para realizar os exames, é necessário agendamento prévio através do site da Prefeitura de Cotia. No dia e horário agendado, as interessadas deverão comparecer ao local com documento oficial com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço e o comprovante de agendamento (impresso ou no celular). As vagas são limitadas e não é preciso apresentar pedido médico.

A mamografia será realizada em mulheres com idade a partir de 50 anos, enquanto os exames de ultrassom são destinados a mulheres de qualquer idade.

Serviços: