Entre o concreto e o caos: o resgate da beleza nas cidades

Bruno Sindona é empresário e fundador da Sindona Inc., desenvolvedora imobiliária focada na criação de empreendimentos que impactam positivamente a vida das pessoas e o desenvolvimento das cidades. Natural de Osasco, integra o Conselho de Desenvolvimento da Presidência da República e foi eleito Empreendedor Social do Ano de 2023 pela Folha de S. Paulo. Também fez parte da lista Under 30 da Forbes, sendo reconhecido pelo impacto de seus projetos no setor imobiliário.