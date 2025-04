Santana de Parnaíba realiza processo seletivo para 180 vagas nesta quarta-feira (2)

A Prefeitura de Santana de Parnaíba, por meio da Secretaria de Emprego, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SEMEDES), promove processos seletivos nesta quarta-feira (2). A ação oferecerá um total de 180 vagas para início imediato em três funções distintas, com atendimento presencial aos candidatos a partir das 10h.

O processo seletivo ocorrerá no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), localizado dentro da unidade do Poupatempo Fazendinha. Os interessados devem comparecer pessoalmente no horário indicado para participar da seleção.

As oportunidades são voltadas para ambos os sexos e, um grande diferencial, não exigem experiência anterior, abrindo portas para quem busca o primeiro emprego ou uma recolocação profissional. É necessário ter o Ensino Médio completo.

Confira os detalhes das vagas:

Conferente (Código 8300901): São 50 vagas disponíveis. O salário oferecido é de R$ 2.145,00.

Auxiliar de Logística (Código 8300886): Oportunidade com o maior número de postos, totalizando 80 vagas. O salário é de R$ 1.900,00.

Operador de Empilhadeira (Código 8300913): São 50 vagas com salário de R$ 2.968,00. Para esta função, é exigida CNH (Carteira Nacional de Habilitação) categorias A e B.

Todas as posições oferecem um pacote de benefícios que inclui Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale-Transporte, Vale-Alimentação e Refeição no Local.

Esta é uma excelente chance para os moradores de Santana de Parnaíba e região ingressarem no mercado de trabalho formal. Recomenda-se que os candidatos compareçam com documentos pessoais.