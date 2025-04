Espetáculo gratuito “O Olho da Agulha” revisita mito de Medusa no Teatro de Barueri

O Teatro Barueri Praça das Artes recebe no próximo dia 11 de abril, às 20h, uma apresentação única e gratuita do espetáculo “O Olho da Agulha”. A peça, uma criação do Laboratório Siameses com direção original de Roberto Alencar, propõe um olhar renovado sobre o conhecido mito grego de Medusa.

Inspirado na figura da mulher-monstro capaz de petrificar homens com o olhar, o espetáculo mergulha na complexidade da personagem, frequentemente reduzida à sua monstruosidade. “O Olho da Agulha” busca resgatar a natureza trágica de Medusa, questionando a narrativa tradicional contada pelo herói Perseu e dando à protagonista a chance de observar e, quem sabe, reescrever seu próprio destino.

Utilizando recursos do teatro físico e máscaras expressivas, a montagem explora as memórias, referências e afetos que permeiam o processo criativo, construindo um território onde a monstruosidade emerge em meio ao caos, excesso e contenção. A peça convida o público a refletir sobre como os mitos são construídos e perpetuados.

A apresentação é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, em parceria com a Prefeitura de Barueri e o Laboratório Siameses.

Serviço: