Estação Ambuitá inicia operação assistida nesta sexta em Itapevi

A nova Estação Ambuitá, da Linha 8-Diamante, será reaberta ao público nesta sexta-feira (4), em Itapevi. A entrega do equipamento, que funcionará inicialmente em operação assistida pela concessionária ViaMobilidade, faz parte das comemorações dos 66 anos do município e atende a uma demanda antiga dos moradores da região.

A reconstrução da estação, cujas obras iniciaram em abril de 2024 com um investimento de R$ 26,5 milhões, ocorreu no mesmo local da estrutura anterior (Rua Dr. José Alexandre Crosgnac, 110), que havia sido desativada e demolida em 2010 durante um projeto de modernização estadual.

A expectativa é que a reabertura beneficie diretamente os moradores dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, oferecendo uma opção de transporte mais eficiente e segura. Estima-se que a estação atenda cerca de 2,1 mil passageiros por dia, aproximadamente 65 mil por mês.

Durante o período de operação assistida, que deve durar cerca de 30 dias, os trens circularão com intervalos médios de 30 minutos. Um ponto importante é que não haverá cobrança de tarifa para os passageiros que embarcarem nas estações Ambuitá, Amador Bueno e Santa Rita. Contudo, a tarifa será cobrada normalmente para os deslocamentos realizados a partir da Estação Itapevi em direção a Júlio Prestes.

Estrutura

A nova Estação Ambuitá foi projetada com foco em modernidade, segurança e acessibilidade. Conta com duas plataformas, prédio de acesso com bilheterias, sanitários acessíveis, área administrativa, paraciclo, elevadores, piso tátil, corrimãos e sistemas atualizados de sinalização e energia. A sustentabilidade também foi uma prioridade na construção.

A estação original foi inaugurada em 1949 pela Estrada de Ferro Sorocabana (com o nome de Parada Iracema), passou por reformas em 1985 (Fepasa) e foi desativada em 2010 (CPTM). A reconstrução foi um pleito da Prefeitura de Itapevi junto ao governo estadual e à concessionária, atendendo aos pedidos da comunidade local que ficou anos sem o equipamento.