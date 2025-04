Guarda municipal de folga flagra assalto e atira em ladrão em Taboão da Serra (SP)

Um Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco que estava de folga presenciou um assalto e atirou contra o bandido, que foi imobilizado e detido, em Taboão da Serra. O caso, registrado por uma câmera de monitoramento, foi divulgado pela corporação nesta quinta-feira (3).

O guarda estava saindo de uma oficina quando viu o indivíduo armado, em uma moto, abordando uma vítima dentro de um carro, forçando-a a entregar sua aliança. Diante do flagrante, o guarda deu ordem de parada ao assaltante.

O criminoso, no entanto, não obedeceu a ordem de parada e foi alvejado pelo guarda, que agiu em legítima defesa de terceiros. Após balear o indivíduo, o GCM conseguiu desarmá-lo, apreendendo um revólver calibre .32.

Com o suspeito foram encontradas três alianças, que haviam sido roubadas. Verificou-se também que a motocicleta utilizada por ele no crime era produto de furto, ainda de acordo com a corporação.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro ao criminoso baleado. A ocorrência foi registrada na 1ª Delegacia de Polícia de Taboão da Serra.