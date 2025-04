Estação Pinheiros ganha sala sensorial para autistas

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado nesta quarta-feira (2), a ViaMobilidade inaugurou uma sala sensorial na Estação Pinheiros da Linha 9-Esmeralda. O espaço é voltado para passageiros com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessitem de um ambiente tranquilo para autorregulação.

O espaço conta com isolamento acústico para reduzir ruídos externos, tatames em EVA no chão e paredes para maior conforto e envelopamento em tons claros e amenos, que estimulam a calma e o equilíbrio.

A sala também dispõe de brinquedos como balanço em formato de trem, máquina de abraço, equipamentos adaptados, pufes e sofás. Um agente de atendimento e segurança (AAS) supervisionará o espaço constantemente.

Além da sala sensorial, a Estação Pinheiros conta com outros serviços de acessibilidade, como terminais de autoatendimento, banheiros adaptados, rampas para pessoas com deficiência (PCDs), escadas rolantes e piso tátil.