Onde está William? Família de Cotia procura por adolescente de 14 anos que está desaparecido há 4 dias

Os familiares estão em busca de William Ferreira Leitão Júnior, de 14 anos, morador do bairro Paisagem Casa Grande, em Cotia, que está desaparecido há quatro dias. Ele saiu de casa na manhã da última quinta-feira (27) dizendo que iria estudar, mas não chegou à escola.

“Liguei na escola e me avisaram que o William não compareceu. Depois disso, a gente soube que ele foi até a casa de uma menina, em Água Espraiada, Caucaia do Alto”, relatou a mãe do garoto, Graciele, por telefone ao Visão Oeste.

Graciele contou que chegou a ir na casa da amiga de William, onde confirmaram que o filho dela passou por lá e que teria dito que iria fugir. Depois disso, William não foi mais visto.

O boletim de ocorrência do desaparecimento foi registrado. Quem tiver qualquer informação que possa levar a família ao paradeiro de William pode entrar em contato com a Polícia Militar no 190, ou Disque Denúncia, no 181.