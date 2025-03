Faculdade Anhanguera Osasco oferece suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda 2025

Faculdade Anhanguera Osasco oferece suporte gratuito para declaração do Imposto de Renda...

A Faculdade Anhanguera Osasco inicia, em 2025, um serviço gratuito para auxiliar a comunidade na declaração do Imposto de Renda.

O objetivo do serviço é orientar os contribuintes no preenchimento da declaração do Imposto de Renda 2025, oferecendo suporte especializado para quem precisa regularizar sua situação fiscal.

Os atendimentos acontecerão durante a semana, com horários específicos: às terças-feiras, das 17h às 19h, e às quartas e quintas-feiras, das 11h às 13h.

Os interessados devem comparecer ao Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal da Anhanguera Osasco, localizado na Avenida dos Autonomistas, 1325, munidos dos documentos necessários.

A ação é realizada no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF) da instituição e conta com a colaboração de alunos e professores dos cursos de Ciências Contábeis e Administração de Empresas, com apoio técnico da Receita Federal.

Público-alvo e documentos necessários

O serviço é destinado a contribuintes que tiveram rendimentos tributáveis superiores a R$ 33.880 em 2024 e bens com valor inferior a R$ 50.000.

Contudo, declarações de motoristas de aplicativo e de investidores em ações, day trade e criptomoedas não serão realizadas. Para garantir um atendimento eficiente, é importante que o contribuinte traga os seguintes documentos:

Declaração do Imposto de Renda entregue em 2024, se houver;

Informe de Rendimentos referente ao ano de 2024;

CPF, RG e Título de eleitor do contribuinte, além de comprovante de endereço;

CPF do cônjuge ou companheiro(a) (se houver);

Nome e CPF dos dependentes (se houver);

Dados bancários (banco, agência e conta corrente ou poupança);

Nome e CPF de ex-cônjuges e filhos, caso haja pensão alimentícia;

Recibo de despesas com saúde e educação (consultas, planos de saúde, psicólogos, exames, entre outros);

Documentos de veículos e imóveis (se houver);

Acesso ao APP GOV.BR (preferencialmente).

Reconhecimento e Qualidade do Serviço

A Faculdade Anhanguera Osasco se destaca pelo compromisso com a comunidade, oferecendo serviços de qualidade e impactando positivamente a vida dos cidadãos. Em 2025, a instituição recebeu o certificado prata da Receita Federal, sendo reconhecida como o segundo Núcleo de Apoio Fiscal com maior número de atendimentos no estado de São Paulo. Além disso, a Anhanguera Osasco conquistou o certificado diamante, evidenciando a inovação e o impacto social dos serviços prestados.

A ação reforça o papel da instituição na promoção da educação e no apoio ao desenvolvimento financeiro da população, garantindo a regularização fiscal de diversos contribuintes, com o apoio de profissionais qualificados.

SERVIÇO:

Plantão Fiscal 2025 (NAF – Anhanguera Osasco)

Atendimentos: Terças, das 17h às 19h, e quartas e quintas, das 11h às 13h

Endereço: Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal – NAF, Avenida dos Autonomistas, 1325.