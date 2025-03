Museu da Língua Portuguesa celebra a diversidade de sotaques brasileiros com exposição ‘Fala Falar Falares’

O Museu da Língua Portuguesa, localizado na Estação da Luz, em São Paulo, recebe a partir desta sábado (28) a nova exposição temporária Fala Falar Falares. Com curadoria da cineasta e cenógrafa Daniela Thomas e do escritor e linguista Caetano W. Galindo, a mostra explora a complexidade e a beleza da fala humana, com foco na diversidade do português falado no Brasil.

A exposição celebra o poder da fala, que, ao ser pronunciada, mobiliza não apenas o corpo, mas também a cultura e a identidade. Fala Falar Falares é uma verdadeira imersão nos diferentes sotaques e formas de se expressar em todo o território brasileiro, convidando o público a refletir sobre como a língua une e, ao mesmo tempo, cria múltiplas identidades. A mostra é uma experiência sensorial e educativa que vai além da língua escrita e coloca o corpo em ação, valorizando os sons que carregam história, emoção e pertencimento.

A exposição é dividida em diversas instalações interativas, que permitem ao público explorar desde o fenômeno da fala, originado pela respiração e pelo corpo, até o impacto da língua nas relações sociais. Um dos destaques é uma instalação que utiliza um microfone especial, calibrado para captar apenas sons de respiração, acompanhado de uma projeção de luz que pulsa conforme o ritmo da respiração. Outra experiência fascinante é a exibição de imagens de ressonância magnética que mostram os movimentos internos do corpo enquanto uma pessoa fala frases de canções brasileiras.

O público também terá a oportunidade de testar seus conhecimentos sobre os sotaques do Brasil em um quiz interativo. Através de vídeos gravados com pessoas de diferentes regiões do país, o desafio é identificar de onde vêm os sotaques e perceber a incrível diversidade que muitas vezes é ignorada pelos estereótipos. Um dos momentos mais impactantes da exposição é uma conversa em vídeo, composta por 12 pessoas de diferentes origens, que compartilham suas experiências pessoais com a língua portuguesa, revelando histórias de orgulho, preconceito e pertencimento.

Além disso, a exposição apresenta um poema composto por cerca de 500 nomes de municípios brasileiros, selecionados por Caetano W. Galindo, que ilustram a riqueza da língua portuguesa em cada canto do país. O Brasil, com sua imensa diversidade de sotaques e expressões, se torna o protagonista dessa celebração da fala e da comunicação.

A exposição Fala Falar Falares também dá continuidade à experiência da mostra Falares, inaugurada em 2021, que traz depoimentos de pessoas de diversas partes do Brasil, mostrando como a língua se atravessa pelas histórias individuais de cada um. Em sintonia com esse trabalho, a nova exposição promove uma reflexão profunda sobre o papel da língua na formação da identidade e na construção da cultura brasileira.

Para complementar a programação de abertura, no dia 29 de março, o curador Caetano W. Galindo lança seu livro Na Ponta da Língua no auditório do museu. O livro, publicado pela Companhia das Letras, oferece uma jornada divertida e educativa sobre a etimologia da língua portuguesa, explorando curiosidades sobre a evolução das palavras.

SERVIÇO:

Exposição Temporária Fala Falar Falares

Data: De 28 de março a setembro

Horário: De terça a domingo, das 9h às 16h30 (com permanência até as 18h)

Ingressos: R$ 24 (inteira); R$ 12 (meia); Grátis para crianças até 7 anos; Entrada gratuita aos sábados e domingos

Local: Museu da Língua Portuguesa, Estação da Luz, São Paulo

Ingressos: Disponíveis na bilheteira ou no Sympla