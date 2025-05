Faculdade Anhanguera promove ação gratuita de vacinação contra gripe em Osasco nesta quarta (14)

A Faculdade Anhanguera realizará uma ação gratuita de imunização contra a gripe (Influenza) nesta quarta-feira, 14 de maio, das 7h às 12h, em Osasco. A iniciativa, aberta à comunidade para pessoas maiores de 18 anos, é uma parceria com a Prefeitura de Osasco.

A campanha será conduzida pelos estudantes do curso de Enfermagem da instituição, que aplicarão as vacinas sob a supervisão de preceptores e da equipe docente. Segundo a Anhanguera, a ação integra a formação prática dos alunos e reforça o compromisso da faculdade com a saúde pública.

“A participação dos nossos alunos em atividades como essa fortalece a formação profissional e, ao mesmo tempo, gera um impacto positivo na comunidade”, ressalta a Dra. Amanda de Oliveira, coordenadora do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera.

A vacinação é destacada como uma das principais medidas preventivas contra a gripe, uma doença contagiosa que pode levar a complicações graves, especialmente em grupos vulneráveis.

Serviço: