Feira do Livro da Unesp oferece descontos de 50% e programação cultural em São Paulo

Amantes da leitura e da cultura já podem marcar na agenda: a VII Feira do Livro da Unesp começa nesta quarta-feira (7) e vai até domingo (11), no campus da universidade em São Paulo, localizado ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda, na zona oeste da capital. Estarão reunidas mais de 160 editoras, oferecendo todos os livros com um desconto mínimo de 50%.

Grandes casas editoriais como Companhia das Letras, Editora 34 e Record já confirmaram presença, prometendo uma vasta oferta de títulos para todos os gostos e idades. A cerimônia oficial de abertura está marcada para esta quarta-feira (7), às 9h, dando o pontapé inicial para cinco dias de imersão no universo dos livros.

Jézio Hernani Bomfim Gutierre, diretor-presidente da Fundação Editora da Unesp (FEU), destaca o papel do evento na democratização do acesso à cultura. “A cada edição, fortalecemos ainda mais o compromisso da Editora Unesp com a difusão do conhecimento. A feira é uma forma eficaz de ampliar o acesso ao livro, especialmente em um momento em que precisamos defender publicamente o papel das universidades e da cultura na formação cidadã”, pontua.

Além dos descontos atrativos, a Feira do Livro da Unesp se diferencia por sua rica programação cultural, totalmente gratuita e aberta ao público. Grandes nomes da literatura e do pensamento contemporâneo estarão presentes em debates, sessões de lançamento e mesas temáticas, abordando questões relevantes para a sociedade atual.

A expectativa é de que, mais uma vez, o evento atraia um grande público, movimentando o cenário cultural paulistano e incentivando o hábito da leitura.

Serviço – VII Feira do Livro da Unesp

Data: 7 a 11 de maio de 2025

Horário: Das 9h às 21h (quarta a sábado); Domingo (11), das 9h às 18h.

Local: Campus da Unesp em São Paulo – Rua Dr. Bento Teobaldo Ferraz, 271, Barra Funda (ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda do Metrô)

Entrada: Gratuita