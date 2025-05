2ª Copa CEU José Saramago em Osasco terá esporte, inclusão e presença de Cafu na abertura

O CEU José Saramago, localizado na Avenida João de Andrade, 1355, no Jardim Santo Antônio em Osasco, será palco da 2ª edição da Copa CEU, entre os dias 10 e 17 de maio. O torneio escolar, uma realização da Prefeitura de Osasco por meio do CEU e da Secretaria de Educação, vai reunir mais de 400 alunos, divididos em 24 equipes que disputarão um total de 38 jogos.

A cerimônia de abertura está marcada para sábado, 10 de maio, às 16h. O evento contará com apresentações artísticas, o sorteio dos confrontos e a presença ilustre do ex-jogador Cafu, capitão da seleção brasileira na conquista do pentacampeonato mundial em 2002.

Com o objetivo de promover aprendizado, transformação, cultura e inclusão, a Copa CEU se destaca por suas partidas mistas, com meninos e meninas jogando juntos, e pela participação de oito alunos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A fase de grupos da competição será realizada de 12 a 15 de maio, com jogos programados para os períodos da manhã e da tarde. As finais acontecerão no sábado, 17 de maio, a partir das 14h. A entrada para acompanhar o evento é gratuita e todas as partidas serão transmitidas pelo site oficial www.ceusosasco.com/saramago.

Na primeira edição do torneio, em 2024, as equipes campeãs foram Argentina – 5º D (período da manhã) e Brasil – 5º F (período da tarde). A edição de 2025 trará como novidade uma “Central da Copa”, que será transmitida pelas redes sociais do CEU, oferecendo entrevistas, curiosidades e os bastidores da competição.

Serviço: