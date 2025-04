Feriado prolongado de Páscoa terá programação especial no parque aquático Thermas da Mata em Cotia

Feriado prolongado de Páscoa terá programação especial no parque aquático Thermas da...

O parque aquático Thermas da Mata, localizado em Cotia, preparou uma programação especial para o feriado prolongado de Páscoa, entre os dias 18 e 21 de abril. Além das mais de 15 atrações aquáticas habituais, os visitantes poderão desfrutar de atividades temáticas pensadas para toda a família.

Durante os quatro dias de feriado, a diversão será incrementada com brincadeiras como a “Corrida da Esponja” e a “Caça Submarina”. Um dos pontos altos esperados é a “Grande Parada Encantada”, além de momentos dedicados para fotos com o personagem símbolo da data, o Coelho da Páscoa.

Além das atrações específicas de Páscoa, os visitantes também poderão assistir ao espetáculo “O Fantástico Circo da Mata”, uma produção lúdica que está em cartaz no parque aos sábados e domingos, com apresentações programadas até o dia 15 de junho.

Hospedagem no local

Para aqueles que desejam estender a experiência e aproveitar ao máximo o feriado em Cotia, o Bleev Thermas da Mata Hotel, situado dentro do complexo do parque aquático, oferece uma opção de hospedagem conveniente. Os quartos são equipados com ar-condicionado, smart TV e acesso gratuito à internet wi-fi.

Um pacote especial para o feriado da Páscoa está disponível, incluindo hospedagem com regime de meia pensão (café da manhã e jantar inclusos) e ingressos para acesso ao parque aquático. As diárias para este pacote partem de R$ 766, mas as reservas estão sujeitas à disponibilidade.

Sobre o Thermas da Mata

O Thermas da Mata ocupa uma área de 200 mil m² e tem fácil acesso pela Rodovia Raposo Tavares e pelo Rodoanel, estando a aproximadamente 30 minutos da capital paulista.

Entre suas principais atrações estão a Praia da Mata (piscina de ondas), toboáguas radicais como o Space Music (segundo toboágua musical da América Latina), áreas infantis dedicadas e mais de 20 pontos de alimentação.

Os ingressos para o parque podem ser adquiridos antecipadamente pelo site, com valores a partir de R$ 59,90. Mais informações sobre o parque e reservas para o hotel podem ser obtidas nos sites oficiais: www.thermasdamata.com.br e Bleev Thermas da Mata – Cotia | HCC Hotels.