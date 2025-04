Trecho da Estrada dos Romeiros será interditado para obras em Barueri (SP)

Motoristas que trafegam pela Estrada dos Romeiros, em Barueri, devem ficar atentos a uma interdição parcial que ocorrerá a partir desta quinta-feira (3) à noite e se estenderá até o final do domingo (6).

A intervenção é necessária para a realização de obras de interligação de uma adutora da Sabesp, como parte do projeto de ampliação das novas vias marginais da Rodovia Castello Branco (SP-280) pela concessionária CCR ViaOeste.

O fechamento ocorrerá especificamente na faixa 3 da Estrada dos Romeiros, no trecho compreendido entre a Praça Rotary e a Praça das Bandeiras, ou seja, sobre o viaduto Ottone Rusalen, que cruza a Rodovia Castello Branco na altura do km 26.

A intervenção será realizada próximo às saídas 26B (sentido interior) e 26 (sentido capital) da Castello Branco. A CCR ViaOeste alerta que, devido à restrição ao tráfego de veículos no viaduto municipal, há possibilidade de impactos no fluxo da própria rodovia durante o período das obras.

Além do fechamento parcial na Estrada dos Romeiros, haverá também restrição de tráfego na Rua Antônio Pereira Tendeiro, no sentido bairro Jardim São Pedro. Os motoristas que utilizam essa via deverão usar a próxima opção de acesso, a Rua São José Operário, localizada aproximadamente 50 metros à frente.

Equipes da concessionária estarão mobilizadas no local para garantir a segurança dos motoristas e dos trabalhadores, além de orientar o tráfego e minimizar os impactos na fluidez.

A recomendação é que os condutores redobrem a atenção à sinalização implantada e, se possível, programem seus deslocamentos para evitar a região nos horários de pico ou busquem rotas alternativas durante o período da intervenção.