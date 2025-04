Festa de Santo Antônio 2025: confira a programação completa em Osasco

A cidade de Osasco já vive o clima de celebração em torno de seu padroeiro. A Catedral de Santo Antônio divulgou a programação completa da tradicional Festa de Santo Antônio 2025, que neste ano ganha um tom ainda mais especial: será um ano jubilar para a comunidade católica da Diocese. Sob o tema “Com Santo Antônio, somos peregrinos de Esperança construindo a justiça e a paz”, a festividade promete reunir milhares de fiéis em momentos marcantes de fé, devoção e confraternização.

As celebrações se estenderão por abril, maio e junho, culminando no dia 13 de junho, data dedicada ao santo, com missas solenes, procissão e bênção dos pães. A programação inclui tanto atividades religiosas quanto a tradicional quermesse, um dos eventos mais esperados pelos moradores da região.

Abril e Maio: os preparativos começam

A preparação espiritual começa em 27 de abril, com a Missa de Envio das Imagens Peregrinas, que dará início à Trezena nas casas das famílias. A partir de 17 de maio, os aromas e sons típicos das festas juninas tomam conta da cidade com o início da Quermesse de Santo Antônio, marcada pela Bênção das Barracas e uma rica variedade gastronômica, música e momentos de convívio comunitário.

No dia 20 de maio, tem início a Trezena Peregrina, que percorrerá os 13 municípios da Diocese de Osasco. As orações nas casas se encerram em 25 de maio, com uma missa especial às 9h. Já o encerramento da Trezena Peregrina na Catedral acontece no dia 31 de maio, às 19h30.

Junho: o mês do padroeiro

Entre 1º e 13 de junho, a Catedral sediará a tradicional Trezena de Santo Antônio, com missas todos os dias — às 19h aos sábados e domingos, e às 20h de segunda a sexta. Antes de cada celebração, haverá oração da trezena e bênção da água, do sal e do óleo, reforçando o caráter devocional do evento.

Na véspera do Dia de Santo Antônio, 12 de junho, após a missa, ocorre um dos momentos mais simbólicos da festa: a Bênção e o Levantamento do Mastro do Padroeiro.

13 de junho: o grande dia

A Solenidade de Santo Antônio será celebrada com intensidade e emoção no dia 13 de junho, começando com a Santa Missa às 7h, seguida pela tradicional Bênção do Bolo de Santo Antônio — que será vendido logo após a celebração, junto com a distribuição dos pães abençoados.

Às 10h, acontece a Santa Missa Diocesana, presidida por Dom Frei João Bosco Barbosa de Sousa, OFM. No período da tarde, às 15h, a Missa Solene com Mons. Claudemir José dos Santos será seguida por uma procissão pelas ruas da cidade, encerrando-se com a última missa do dia às 19h.

Atenção: Neste ano, a organização informa que não haverá show pirotécnico ao final da procissão.