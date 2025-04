Santana de Parnaíba realiza 1º Fórum Regional de Turismo para impulsionar o setor

Com o objetivo de fortalecer e desenvolver o potencial turístico local e regional, a Prefeitura de Santana de Parnaíba promove o 1º Fórum Regional de Turismo. O evento acontecerá no dia 25 de abril (quinta-feira), das 9h às 17h, na Arena de Eventos, localizada na Avenida Esperança, 450, Campo da Vila.

Sob o lema “Unindo forças para construir um município e uma região turística com planejamento e engajamento entre os setores do turismo”, o fórum se apresenta como uma oportunidade única para profissionais da área, gestores públicos, empresários do trade turístico e demais interessados. O encontro visa fomentar a conexão entre os participantes, o compartilhamento de conhecimentos e experiências, e a discussão de boas práticas para impulsionar o setor.

A programação é extensa e diversificada, iniciando com credenciamento às 8h30 e abertura oficial às 9h30. Destaques incluem a participação da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo (10h20) e uma Roda de Conversa com Secretários Municipais de Turismo de cidades como Jundiaí, Mairiporã, Brotas e São Roque (10h35), abordando desafios e oportunidades.

Após o almoço livre (12h-13h30) e visita aos estandes, a tarde será dedicada a palestras com especialistas renomados:

14h: “Turismo Colaborativo” com Edimar Martins (Destinos Inteligentes).

14h40: “Viagens de Incentivo e Motivação – MICE” com Ibrahim Georges Tahtouh.

15h20: “Patrimônio Histórico, Memória e Turismo” com Mozart Alberto Bonazzi Da Costa.

16h: “Transformação digital: soluções tecnológicas para empreendedores do turismo” com representante do SEBRAE.

O evento busca promover a integração regional, estimular a inovação tecnológica, fortalecer políticas públicas e focar no crescimento sustentável e no planejamento estratégico do turismo na região.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla, através do link: https://www.sympla.com.br/evento/1-forum-de-turismo-de-santana-de-parnaiba/2904142