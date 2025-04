Festival Barueri de Dança 2025 agita Praça das Artes neste fim de semana com entrada solidária

A Praça das Artes de Barueri será palco do Festival Barueri de Dança 2025 neste fim de semana, dias 26 e 27 de abril. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Barueri, o evento promete dois dias repletos de arte, ritmo e expressão, com início das apresentações programado para as 12h em ambos os dias.

A entrada para o festival é solidária, solicitando-se a doação de 1kg de arroz, feijão ou óleo por pessoa.

A programação foi dividida para agradar a todos os gostos. No sábado, 26 de abril, a partir das 12h, ritmos e estilos diversos tomarão conta do palco com apresentações de Ballet Clássico Livre, Jazz, Danças Urbanas e Danças Populares Nacionais e Internacionais.

Já no domingo, 27 de abril, também a partir das 12h, o foco será na elegância e expressão, com uma noite dedicada ao Ballet de Repertório, Neoclássico e Dança Contemporânea.

O evento acontece na Praça das Artes de Barueri, localizada na Rua Min. Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jardim dos Camargos.