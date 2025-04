21k Alpha Run 2025 em Barueri terá prêmios em dinheiro e medalha Top 30 para corredores dos 21k

No próximo dia 11 de maio, Alphaville, em Barueri, recebe a meia maratona 21k Alpha Run, organizada pela JF SPORTS. A prova contará com premiações especiais para os participantes da modalidade principal, a corrida de 21km. O evento, que também oferece distâncias de 5km e 10km, terá sua largada na Avenida Dib Sauaia Neto, esquina com a Rua São Paulo, em Alphaville Industrial, Barueri.

As inscrições já estejam encerradas, com uma previsão de 1500 participantes. Haverá uma medalha especial “Top 30” para os 30 primeiros colocados masculinos e femininos que completarem a meia maratona.

Além da medalha diferenciada, a prova distribuirá mais de R$ 3.000,00 em dinheiro para os cinco primeiros colocados gerais (masculino e feminino) da distância de 21km. A organização também confirmou que haverá premiação por faixa etária, mas esta será restrita aos atletas da meia maratona.

A programação de largadas no dia 11 de maio de 2025 começará às 6h para os atletas dos 21km, seguida pela largada dos 10km às 6h30 e, por fim, a largada dos 5km às 6h45.