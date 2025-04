Festival do Morango agita feriado e fim de semana no Shopping Central Park

Festival do Morango agita feriado e fim de semana no Shopping Central...

O Shopping Central Park, localizado entre Cotia e Vargem Grande Paulista, será palco do Festival do Morango. Com entrada gratuita, o evento ocorre entre os dias 1º e 4 de maio, de quinta a domingo, das 12h às 22h, no estacionamento descoberto do subsolo do shopping.

Os visitantes poderão encontrar desde tortas clássicas e sobremesas diversas até criações inovadoras, todas à base de morango, garantindo opções para todos os paladares.

“O Festival do Morango é inédito na região e é uma excelente opção de diversão às famílias de Vargem Grande Paulista e região neste feriado e final de semana. Todos estão convidados para curtir as barracas temáticas, delícias irresistíveis com morango, shows ao vivo, atrações para todas as idades e aquele clima perfeito para reunir a família”, convida Rafaela Costa, coordenadora de marketing do Shopping Central Park.

Além da farta gastronomia, o evento contará com uma programação musical diária para animar o público.

Serviço

Festival do Morango

Quando: De 1º a 4 de Maio de 2025 (Quinta-Feira a Domingo), das 12h às 22h

Local: Estacionamento descoberto do subsolo – Shopping Central Park Vargem Grande Paulista

Entrada: Gratuita (consumo pago à parte)