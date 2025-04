Feriado de 1º de Maio: Ecovias prevê 1,4 milhão de veículos nas rodovias Raposo e Castello

A Ecovias Raposo Castello, concessionária responsável por trechos das rodovias Raposo Tavares (SP-270) e Castello Branco (SP-280) na saída e chegada à região, estima um fluxo intenso de veículos durante o feriado prolongado do Dia do Trabalhador. Cerca de 1,4 milhão de veículos devem circular pelas vias administradas pela empresa entre a 0h de quarta-feira (30 de abril) e as 23h59 de segunda-feira (5 de maio).

A previsão indica que a quarta-feira (30) registrará o maior movimento em direção ao Interior, enquanto a quinta-feira (1º de maio) concentrará o tráfego mais intenso no sentido Capital. No entanto, o dia com maior volume geral de veículos deve ser a sexta-feira (2), com aproximadamente 280 mil veículos circulando pelos trechos concedidos.

Para quem pretende viajar, a concessionária recomenda horários alternativos para evitar congestionamentos. Na saída para o feriado, na quarta-feira (30), o ideal é pegar a estrada após as 20h. Já na quinta-feira (1º), os períodos de maior movimento devem ser entre 7h e 12h e das 16h às 20h. Para o retorno no domingo (4), a orientação é evitar a faixa horária entre 14h e 22h. A Ecovias Raposo Castello sugere que os motoristas sempre verifiquem as condições de tráfego em tempo real através de suas redes sociais e site antes de iniciar a viagem.

“Aprendemos muito com a operação do último feriado, e vamos aplicar esse conhecimento para garantir uma viagem ainda mais segura e tranquila”, afirma Luiz Tavares, gerente de Operações da Ecovias Raposo Castello. Ele destaca o aumento no número de câmeras de monitoramento, especialmente na Raposo Tavares, para agilizar os atendimentos. A concessionária também orienta os motoristas a terem em mãos o número 0800 270 0 280 para acionar auxílio médico ou mecânico em caso de necessidade.

Restrições e Obras

Durante o feriado, haverá restrição à circulação de caminhões e veículos articulados na Rodovia Castello Branco, sentido São Paulo, conforme determinação do DER-SP. A proibição vale aos domingos e feriados, das 14h à 1h do dia seguinte.

Além disso, motoristas devem estar atentos a obras que podem impactar o fluxo:

Castello Branco (CCR ViaOeste):

Km 26 (Barueri), sentido Interior: Obras no viaduto Ottone Rusalem mantêm a alça de acesso 26B (Trevo de Barueri) interditada. Alternativas são o acesso 26A ou o retorno no km 32. Km 23, sentido Capital: Entre 30/04 e 07/05, das 22h às 5h, haverá operação ‘siga e pare’ na alça de acesso devido à remoção de solo para obras do novo trevo de Alphaville.

Rodoanel (CCR RodoAnel): Intervenções em viaduto no km 16 do Rodoanel Oeste, em Osasco, podem refletir no tráfego da Castello Branco, especialmente no fim da tarde. Equipes da Ecovias estarão a postos para orientar os motoristas.

Rodoanel Mário Covas:

A concessionária CCR RodoAnel estima que o trecho Oeste receba 1,4 milhão de veículos. Já os trechos Sul e Leste, juntos, devem registrar a passagem de 1,1 milhão de veículos, com a maior concentração (735 mil) no trecho Sul durante o período do feriado.