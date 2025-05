Fim das 2 horas gratuitas de estacionamento no SuperShopping Osasco

Lojistas e frequentadores do Complexo Power Center Osasco devem se preparar para uma mudança significativa na política de gratuidade do estacionamento. A administração do SuperShopping Osasco comunicou, por meio de uma circular enviada aos colaboradores, que a partir do dia 20 de maio, o período de isenção será reduzido de duas horas para apenas 15 minutos.

Segundo o comunicado, após os primeiros 15 minutos, a cobrança pelo uso do estacionamento será iniciada conforme a tabela vigente* do estabelecimento:

15 minutos grátis;

Até 3 horas R$ 16;

Por hora adicional R$ 5

A medida deve impactar consideravelmente tanto os comerciantes que atuam no local quanto os clientes que utilizam o estacionamento do complexo, que também serve ao hipermercado Carrefour e à loja Cobasi.

Em setembro do ano passado, o Shopping União de Osasco adotou uma medida semelhante, reduzindo o tempo de carência de duas horas para os mesmos 15 minutos, gerando insatisfação de lojistas e frequentadores.

Com a data da mudança no SuperShopping Osasco se aproximando, é fundamental que comerciantes e consumidores fiquem atentos para evitar surpresas na cobrança ao ultrapassar o novo e reduzido tempo limite de gratuidade.

*Os valores informados nesta matéria foram consultados no site do SuperShopping Osasco às 18h40 desta quinta-feira (15), e podem sofrer alteração a qualquer momento