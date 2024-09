Shopping União de Osasco reduz carência no estacionamento e implementa novos valores

O Shopping União, localizado em Osasco, realiza uma mudança significativa em sua política de estacionamento. A partir do dia 16 de setembro, a carência para o estacionamento será reduzida de duas horas para apenas 15 minutos. Além disso, o shopping passará a cobrar uma taxa de R$ 14,00 pela primeira hora de estacionamento.

A informação tem gerado repercussão nas redes sociais ao longo desta semana, quando veio a público um comunicado que teria sido enviado pela administração financeira do Shopping União a empresários.

“Esta modificação visa uma melhor utilização para nossos clientes, que encontrarão vagas mais próximas a seu destino final, visto que estão sendo ocupadas por veículos que se utilizam desta carência de forma inapropriada”, justifica a administração do Shopping, no informativo.

O que muda?

Carência Reduzida: Anteriormente, os clientes desfrutavam de duas horas gratuitas de estacionamento. No entanto, a partir da data mencionada, a cobrança começará após os primeiros 15 minutos.

Novos Valores: A tabela de preços foi atualizada para refletir essa mudança. Os valores para carros agora são os seguintes:

De 0 a 3 horas: R$ 14

De 3 a 4 horas: R$ 16

De 4h à 5h – R$ 18

De 5h à 6h – R$ 20

De 6h à 7h – R$ 25

De 7h à 8h – R$ 30

Mudança preocupa lojistas

Muitos lojistas expressaram preocupação com a nova política de cobrança. Eles temem que a redução da carência possa afastar clientes e impactar negativamente o faturamento do empreendimento. Nas redes sociais, o público tem manifestado insatisfação com a mudança.

Procurada, a assessoria do shopping não se manifestou até o fechamento desta matéria.