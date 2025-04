GCM e amigo são assassinados por adolescente em Taboão da Serra

Um guarda civil municipal (GCM) de Francisco Morato, identificado como Jhonatas da Paz Ferraz, de 32 anos, e um amigo foram assassinados por um adolescente de 15 anos na madrugada desta segunda-feira (28), em Taboão da Serra. O crime ocorreu após o agente ter sua motocicleta furtada.

De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública de Taboão da Serra, Jhonatas teve sua moto levada e, junto com o amigo, iniciou buscas pelo veículo. Eles conseguiram localizar a motocicleta em posse do adolescente.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento da abordagem e uma luta corporal entre o GCM, seu amigo e o menor infrator. Durante o confronto, o adolescente conseguiu nocautear um dos homens e subtrair a arma de fogo pertencente ao guarda civil. Na sequência, ele utilizou a arma para executar Jhonatas e seu amigo a tiros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e chegou ao local cerca de 20 minutos após o ocorrido, mas as vítimas já foram encontradas sem vida.

Após tomarem conhecimento do crime, os pais do adolescente responsável pelos disparos o entregaram à polícia. Ele também foi reconhecido através das imagens das câmeras de segurança. Um segundo menor, suspeito de participação no furto inicial da motocicleta, também foi localizado e apreendido pela Polícia Civil.

Jhonatas da Paz Ferraz, conhecido como GCM Ferraz, atuava na Guarda Civil Municipal de Francisco Morato desde 2023, embora residisse em Taboão da Serra. Ele deixa dois filhos pequenos, um de 9 meses e outro de 1 ano e 7 meses. A identidade do amigo que o acompanhava e também foi morto não foi divulgada até o momento.

Em notas oficiais, as Prefeituras de Francisco Morato e de Taboão da Serra lamentaram profundamente o ocorrido. “A Prefeitura de Francisco Morato lamenta profundamente o falecimento do Guarda Civil Municipal Jhonatas da Paz Ferraz, que dedicou sua vida a servir e proteger nossa cidade com coragem e compromisso”, afirmou a administração de Morato, solidarizando-se com familiares, amigos e colegas.

O caso foi registrado como ato infracional análogo a duplo homicídio (ou latrocínio, a depender da tipificação final) no 2° Distrito Policial de Taboão da Serra, que prossegue com as investigações.

*Com informações do SBT News