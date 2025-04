“‘Of the King the power'”: Jovem de Carapicuíba gera polêmica e caso vai parar na polícia

“‘Of the King the power'”: Jovem de Carapicuíba gera polêmica e caso...

O jovem Miguel Oliveira, de 15 anos, que se apresenta como missionário e profeta, tornou-se um dos nomes mais comentados nas redes sociais devido à sua atuação religiosa polêmica. Nascido em Carapicuíba, o garoto tem sido acusado por internautas de propagar supostas falsas revelações e curas após trechos de suas “pregações” viralizarem.

As críticas à sua conduta vêm de diversas esferas, inclusive do próprio meio evangélico, questionando a veracidade de suas mensagens, como a afirmação de ter curado o câncer de uma fiel, e a forma como solicita doações.

A desconfiança sobre a autenticidade de suas manifestações em línguas estranhas também cresceu, especialmente após um vídeo em que mistura palavras em inglês “Of the king the power”, que virou meme.

“Tristeza… Brincando com o evangelho”, lamentou um internauta em um dos muitos vídeos que viralizaram. “Charlatãozinho vindo aí”, disse outro. “Alguém precisa parar esse menino”, escreveu outro.

Dentro desse cenário, o adolescente ligado à igreja Assembleia de Deus Avivamento Profético em Carapicuíba, tem sido alvo de xingamentos e ameaças que levaram sua família a buscar proteção policial. Segundo informações da coluna de Paulo Cappelli no portal “Metrópoles”, a família de Miguel foi até a Polícia Civil registrar o caso, que chegou também às mãos do Ministério Público de São Paulo (MP-SP). A instituição vai apurar as ameaças dirigidas ao pastor mirim.

Em contato com a coluna de Cappelli, a assessoria de Miguel Oliveira classificou as ameaças como “absurdas” e informou que os pais do adolescente decidiram reduzir a exposição do filho à mídia.

Miguel Oliveira acumula cerca de 1,3 milhão de seguidores no Instagram. Ele afirma ter iniciado seu ministério aos 3 anos, após ter sido milagrosamente curado de surdez e mudez. Atualmente, viaja pelo país participando de eventos religiosos e concedendo entrevistas.