Gerson Pessoa avalia ações e planeja futuro em reunião com secretários de Osasco

O prefeito de Osasco, Gerson Pessoa (Podemos), conduziu nesta quarta-feira (16) a segunda reunião de planejamento do ano com seu secretariado. Realizado na Sala Osasco – “Luiz Roberto Claudino da Silva”, o encontro teve como foco a avaliação dos primeiros 100 dias da atual administração e o delineamento das próximas etapas de governo. A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Gabi Pessoa, e o vice-prefeito Lau Alencar também participaram da reunião.

“Foram 100 dias intensos, com entregas e conquistas. Avançamos em muitas questões, e meu objetivo é pautar a gestão com prazos claros para cada secretaria”, afirmou. Pessoa também ressaltou a importância da fiscalização contínua dos serviços públicos e da agilidade no atendimento às demandas da população osasquense.

A primeira-dama Gabi Pessoa detalhou as ações promovidas pelo Fundo Social de Solidariedade nos primeiros meses, como os atendimentos odontológicos a crianças através da Van do Programa Sorriso Feliz (uma colaboração com o Fundo Social do Estado de São Paulo e a Secretaria de Saúde), a entrega de óculos para munícipes e a distribuição de ovos de Páscoa em comunidades e abrigos da cidade. “Estou muito feliz por termos unido forças e alcançado tantas pessoas”, comentou.

Outros membros do secretariado também contribuíram para a avaliação e o planejamento. Luciano Camandoni, secretário de Governo, enfatizou a necessidade da mobilização e do esforço conjunto de toda a equipe para alcançar os objetivos traçados. Por sua vez, Talita Bottas, secretária de Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Econômico, apontou o uso da ferramenta de atendimento 156 como um recurso estratégico fundamental para o planejamento municipal e para garantir uma resposta eficaz às solicitações dos cidadãos.