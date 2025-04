Veja o funcionamento dos serviços estaduais na Páscoa e Tiradentes

Com os feriados da Sexta-Feira Santa (18 de abril) e Tiradentes (21 de abril), o funcionamento dos serviços oferecidos pelo Governo de São Paulo sofrerá alterações. É importante verificar os horários para se programar.

Saúde

Os hospitais estaduais manterão o funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, incluindo prontos-socorros, internações e centros cirúrgicos.

Nos postos de doação da Pró-Sangue, o esquema será:

Sexta-feira (18): Postos Mandaqui, Dante e Barueri fechados. Postos Clínicas e Osasco abertos das 8h às 16h.

Segunda-feira (21): Postos Barueri e Dante fechados. Postos Clínicas, Osasco e Barueri abertos em horário normal. Mais informações em www.prosangue.sp.gov.br .

As Farmácias de Medicamentos Especializados (FMEs), Unidades Dose Certa e Núcleos de Apoio Farmacêutico (NAF) não funcionarão na sexta (18) e na segunda (21). Todas as unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) também estarão fechadas nos dias 18 e 21.

Poupatempo

Os postos do Poupatempo em todo o estado estarão fechados nos dias 18 e 21 de abril. O atendimento retorna normalmente no sábado (19) e na terça-feira (22). Os canais digitais (portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR, totens e WhatsApp (11) 95220-2974) continuam disponíveis com mais de 3,7 mil serviços. O agendamento presencial é obrigatório e gratuito.

Bom Prato

Apenas as unidades Bom Prato de Osasco e Cotia abrem no sábado (19) e fecham na sexta (18), domingo (20) e segunda (21). As demais fecham durante o feriado.

Fábrica de Cultura

A Fábrica de Cultura de Osasco estará fechada nos dias 18, 20 e 21 e abertas no sábado (19).