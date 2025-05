Governador Tarcísio entrega Estação Ambuitá nesta segunda-feira (5) em Itapevi

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), realizará a entrega oficial da Estação Ambuitá, nova parada da Linha 8-Diamante de trens, em Itapevi, nesta segunda-feira (5). A cerimônia está marcada para às 10h, no saguão da própria estação.

O equipamento gerenciado pela ViaMobilidade opera desde o início de abril de forma assistida, circulando diariamente entre 4h e meia-noite, com partidas programadas a cada 30 minutos.

Com a inauguração oficial pelo governo do estado, a Estação Ambuitá passa a integrar plenamente a malha metroferroviária, com a expectativa de atender cerca de 65 mil passageiros mensalmente em Itapevi e região.

O projeto, que recebeu um investimento de R$ 26,5 milhões, visa beneficiar diretamente os moradores dos bairros Jardim Santa Rita, Amador Bueno e Ambuitá, oferecendo uma nova opção de deslocamento e acesso ao sistema de transporte sobre trilhos.